Pallotta, operato Bordeaux ridicolo

ROMA, 26 LUG - Il presidente della Roma, James Pallotta, dopo aver attaccato il Barcellona per il modo in cui si è comportato in occasione della trattativa di mercato per Malcom ("le altre squadre sanno che non si interviene come hanno fatto loro”) non è stato tenero nemmeno col Bordeaux ai microfoni della radio americana Sirius XM: “Non avrebbe mai dovuto comportarsi così. Il loro operato è stato ridicolo. Il Bordeaux è arrivato a dirci 'Non c'è nessuna firma ufficiale', ma sono stati loro a chiederci di pubblicare un Tweet che annunciasse l'accordo con la Roma".