Genoa, sette gol al Cuneo in amichevole

GENOVA, 26 LUG - Test positivo per il Genoa che nel ritiro di Brunico ha sconfitto il Cuneo per 7-0 sotto lo sguardo attento del presidente Enrico Preziosi. Test non difficile considerando che gli avversari, che giocheranno il prossimo campionato di serie C, hanno iniziato la preparazione da pochi giorni. Ma gli uomini di Ballardini sono apparsi in netta crescita e miglioramento rispetto a quanto visto sabato scorso nel triangolare di Magdeburgo. Genoa scatenato sin dai primi minuti con Kuoamé e Piatek protagonisti tanto che al 15' i rossoblù erano già in vantaggio di tre reti proprio grazie ai due attaccanti autori di una rete ciascuno e propiziatori di un autogol. Nel secondo tempo Ballardini ha stravolto la formazione e solo Lakicevic e Zukanovic hanno giocato tutti i 90': sono arrivate altre quattro reti grazie a Gunter, Spinelli, Pandev ed Omeonga.