Marotta, Bonucci? Juve a posto in difesa

ROMA, 26 LUG - "Al momento siamo al completo in difesa, ferma restando la grande stima reciproca tra noi e Bonucci". L'ad della Juventus, a margine della presentazione del calendario della serie A, sembra chiudere le porte ad un ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero. "Per cordialità abbiamo incontrato Leonardo, che si era appena insediato nell'area tecnica del Milan e che ci ha messo al corrente della grande stima che Bonucci ha mantenuto nei confronti della Juventus. Ho percepito la volontà di un riavvicinamento, ma il tutto si è fermato qui". Il dirigente bianconero ha anche parlato del futuro di Higuain - "Ora c'è una concorrenza maggiore e stiamo valutando il suo futuro insieme a chi lo rappresenta" - e degli obiettivi stagionali: "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo vogliamo fare benissimo in Champions, con la speranza di avere questa grande soddisfazione. Siamo orgogliosi di aver portato un giocatore così in Italia, grazie al presidente Agnelli: ne guadagnerà tutto il calcio italiano", ha concluso Marotta.