Scaroni "Uefa? Soluzione entro agosto"

MILANO, 26 LUG - "Mi aspetto una soluzione con l'Uefa sul financial fair play entro agosto. È un terreno nuovo per tutti, ma comunque vada il Milan sarà osservato speciale". Il neo presidente rossonero Paolo Scaroni ha spiegato così l'attuale situazione del club rossonero per quanto riguarda il financial fair play. "Abbiamo scritto una lettera all'Uefa per un incontro, credo avverrà in 15/20 giorni - ha proseguito nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leonardo come nuovo dt -. La nuova proprietà ha dato una sicurezza diversa. Ci attendiamo un processo che potrebbe portare ad un voluntary agreement, ma è molto difficile". "Comunque sia, saremo sotto i riflettori, non abbiamo voglia di trovarci in un nuovo problema come quello che abbiamo già vissuto", ha concluso Scaroni.