Spagna, Roma si avanti per Oyarzabal

ROMA, 26 LUG - Sfumata la possibilità di ingaggiare il brasiliano Malcom, la Roma torna alla carica per quello che era l'obiettivo originario prima di spostare l'attenzione sul talento del Bordeaux. Si tratta del 21enne basco Mikel Oyarzabal Ugarte, attaccante esterno della Real Sociedad e molto stimato dal ds dei giallorossi Monchi. Il ragazzo, che vanta anche una presenza nella nazionale maggiore spagnola, era stato chiesto da Monchi ai dirigenti della Real che però non hanno intenzione di venderlo ameno che un club non paghi la clausola di rescissione del contratto del giocatore, che è di 50 milioni di euro. Così Monchi era andato su Malcom, ma ora, secondo quanto scrivono il giornale sportivo 'As' e alcuni quotidiani baschi, sarebbe tornato alla carica per Oyarzabal, offrendo i 40 milioni di euro che, complessivamente, sarebbero stati spesi per Malcom. La Real per ora ha preso tempo, e nel frattempo c'è da convincere il ragazzo che, come molti baschi, è attaccato alle proprie origini e per ora non vorrebbe spostarsi.