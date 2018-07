Gattuso,felice aver parlato con Scaroni

MILANO, 26 LUG - Un errore di Kessie dal dischetto ha dato al Milan la prima sconfitta stagionale nella sfida contro il Manchester United, ma Rino Gattuso si può dire più sereno sul futuro dopo la telefonata del presidente Scaroni. ''Sono tranquillo, sono contento di aver sentito il presidente. Sono un allenatore di 40 anni che deve migliorare ancora tanto, ma non mi spacco la testa prima di rompermela'', le parole del tecnico rossonero dopo la sfida contro i Red Devils. Un post-gara in cui ha parlato anche del nuovo dt rossonero, Leonardo. ''In passato ho avuto da ridire con lui, ma ci siamo chiariti anni fa. Ora la priorità è riportare il Milan dove merita''. Nella gara contro il Manchester United di Mourinho, intanto, non sono mancati i segnali positivi per Gattuso, a partire da Pepe Reina. Dopo il vantaggio inglese con Sanchez al 12', i rossoneri hanno pareggiato grazie a Suso, abile a battere Grant col mancino su lancio di Bonucci.