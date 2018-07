Juve: Favilli show col Bayern

TORINO, 26 LUG - "Vengo da un lungo infortunio e questa era la mia prima partita da novembre, vale triplo come emozione". Andrea Favilli commenta così, al sito internet della Juventus, la vittoria in amichevole sul Bayern Monaco grazie alle sue due reti. "Il merito del primo gol è al 90% di Claudio (Marchisio, ndr) - racconta -; il secondo? Ho puntato il portiere, ho visto che aveva lasciato il primo palo scoperto e ho calciato lì...". Le parole del giovane attaccante tradiscono tutto l'entusiasmo del momento. "Sono felicissimo perché vengo da mesi difficili - dice -. Giocare contro queste squadre è un'onore, chissà se ti ricapita. Oltre ad essere una bellissima vetrina, perché fare bene in queste partite di può cambiare la vita. Mi sto godendo ogni giorni al massimo della felicità e della gioia".