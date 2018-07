Europei U19, Italia cerca la finale

ROMA, 25 LUG - All'Elisa Stadion di Vaasa (Finlandia) l'Italia U19 affronterà domani pomeriggio in semifinale la Francia, dopo essere giunti primi nella fase a gironi battendo i padroni di casa e il Portogallo e pareggiando con la Norvegia. Il tecnico azzurro Paolo Nicolato dovrà fare a meno per squalifica dell'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca e del centrocampista dei Milan Matteo Gabbia. I francesi, dopo aver perso la prima partita contro l'Ucraina, hanno recuperato, segnando 5 gol contro Turchia e Inghilterra senza incassarne uno, e raggiungendo così la 2/a posizione nel gruppo B dietro l'Ucraina. Punti di forza dei Bleus sono le mezzali Cuisanse del Borussia M'gladbach e Guitane del Le Havre. Finalizzatore, il centravanti Maolida del Lione, anche se il capocannoniere del torneo è la riserva Gouiri, autore di due doppiette con Turchia e Inghilterra. Nelle file francesi anche l'esterno Moussa Diaby, la scorsa stagione al Crotone in prestito dal Psg. L'altra semifinale è Ucraina-Portogallo.