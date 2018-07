Napoli,Cagliari e Frosinone inizio fuori

MILANO, 25 LUG - Napoli, Cagliari e Frosinone cominceranno la Serie A fuori casa per indisponibilità dei relativi stadi, oggetto di lavori di adeguamento. Anche di questo si terrà conto nella compilazione del calendario che avverrà domani alle 19 negli studi tv di Sky. E' più imprevedibile del solito la struttura della prima giornata, che segnerà l'esordio in Italia di Cristiano Ronaldo con la Juventus. A differenza del passato, ci sono meno vincoli perché non c'è più l'obbligo di alternanza casa/trasferta fra club con lo stadio in comune, rispetto alla prima giornata del campionato scorso. Al debutto non possono ripetersi partite già giocate nella prima giornata nelle ultime due stagioni. Nei due turni infrasettimanali non sono possibili sfide fra Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, né i derby, tutti in turni diversi, esclusi il primo e l'ultimo.