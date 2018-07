Genoa, dal Malaga arriva Rolon

GENOVA, 25 LUG - Nuovo acquisto per il centrocampo del Genoa. La società rossoblù ha chiuso per l'arrivo in prestito, con diritto di riscatto, del centrocampista argentino Esteban Rolon, la scorsa stagione al Malaga. Rolon, 23 anni compiuti e cresciuto calcisticamente nell'Argentinos Juniors, già la scorsa estate era stato ad un passo dal vestire la maglia del Grifone ma il giocatore aveva scelto alla fine il Malaga. La sua avventura in Spagna non è stata però esaltante tanto da aver raccolto appena 8 presenze in tutta la stagione, l' ultima delle quali il 19 novembre 2017. Poi per scelta tecnica soprattutto panchina e in molte occasioni tribuna.