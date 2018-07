Udinese, figlio Renzi in prova giovanili

UDINE, 25 LUG - L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, figlio dell'ex Premier Matteo, che da ieri è in prova con la squadra Primavera bianconera. Lo riporta il Messaggero Veneto. Il giovane calciatore ha giocato in passato con l' Affrico di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare fino a diventare capocannoniere. Un risultato che ha comportato la convocazione nella Nazionale under 17 dilettanti e le attenzioni dei club professionistici, il Genoa prima di tutti. E poi, appunto, l'Udinese, sui cui campi Francesco sta provando sotto gli occhi attenti del nuovo tecnico della Primavera David Sassarini, e dei dirigenti bianconeri. In prova ci sono anche Bean Slimanen, danese, e Filippo Paolocci, attaccante classe 2002 della Ternana. Fino al 30 luglio la Primavera si allenerà a Udine, poi si trasferirà ad Ampezzo, dove rimarrà in ritiro fino al 12 agosto. Già fissate alcune amichevoli, primo test il 4 agosto a Preone col Venezia.