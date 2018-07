Spalletti "problema Dalbert meno grave"

MILANO, 25 LUG - "Sembra rientrato il pericolo che per Dalbert sia qualcosa di grave, vediamo i prossimi giorni. Sono i rischi di questo periodo". Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha commentato così l'infortunio alla spalla occorso al terzino nerazzurro Dalbert nella sfida contro lo Sheffield United, terminata sull'1-1. "Stasera è andata molto bene perché loro sono già in grande condizione - ha proseguito Spalletti a Inter Tv -. Abbiamo giocato in uno stadio che regalava vampate, spinta e grande carica, noi abbiamo retto bene: la squadra si è fatta trovare pronta a reagire". "A un certo punto abbiamo cambiato approccio tattico alla partita - ha continuato il tecnico-, nel complesso abbiamo fatto vedere di avere in rosa giocatori intelligenti che possono coesistere". Chiusura dedicata a Lautaro Martinez: "Le sue caratteristiche sono differenti da quelle di un trequartista, oggi ha fatto molto bene e si è fatto trovare in verticale", ha concluso Spalletti.