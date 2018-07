U.21: Italia-Albania a Cagliari l'11/9

ROMA, 24 LUG - Si terrà alla Sardegna Arena di Cagliari l'amichevole Italia-Albania Under 21, in programma l'11 settembre, ad un anno esatto dall'inaugurazione del nuovo impianto. Lo rende noto la Figc, ricordando che l'incontro (ore 18.30, diretta su Rai2) farà seguito all'amichevole del 6 settembre in casa della Slovacchia, primo impegno della nuova stagione per gli azzurrini in preparazione della fase finale dell'Europeo che l'Italia ospiterà nel giugno 2019.