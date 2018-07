Serie C, calendari resi noti il 7 agosto

ROMA, 24 LUG - Saranno resi noti, nel corso di una cerimonia al Palazzo delle Esposizioni a Roma, i calendari del campionato di Serie C. Lo ha annunciato la Lega Pro al termine del consiglio direttivo di oggi a Firenze. Si è parlato anche di ripescaggi, e c'è stata la cooptazione di tre nuovi consiglieri, che sono Pietro Lo Monaco (Catania), Floriano Noto (Catanzaro) ed Alessandro Marino (Olbia). "Nel corso del Direttivo - ha detto dopo la riunione il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina - sono stati presi in esame anche i temi relativi alle condizioni generali del sistema calcio e, in particolare, sulle difficoltà economiche-gestionali che lo stanno interessando. E' emersa l'esigenza concreta di un confronto aperto tra le tre Leghe professionistiche su aree fondamentali per il calcio italiano come riforma, ripescaggi e format per condividere progetti strategici al fine di implementare le risorse e ridefinire una migliore distribuzione delle stesse".