Henry verso panchina Aston Villa

ROMA, 24 LUG - L'ex campione del mondo e d'Europa con la Francia fra il 1998 e il 2000 Thierry Henry - oggi assistente del ct del Belgio Roberto Martinez - potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Aston Villa. Lo rivela il Daily Star. L'ex attaccante francese, che per anni ha indossato la maglia dell'Arsenal, è stato già contattato in via del tutto informale dal club di Birmingham. Tuttavia, prima di ingaggiarlo, l'Aston Villa, squadra che milita in Championship (la Serie B inglese) dovrà risolvere il contratto con l'attuale tecnico Steve Bruce.