Tronchetti Provera, Radja come Sneijder

MILANO, 23 LUG - "La campagna acquisti dell'Inter è stata ottima, a partire da Nainggolan. È un leader naturale, con Icardi potrebbe fare come Sneijder e Milito nell'anno del Triplete". Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli e azionista di minoranza dell'Inter, ha commentato così il mercato del club nerazzurro. "Icardi-Real? Penso e spero che Icardi continui il suo percorso con l'Inter, e con questa squadra si deve combattere per lo scudetto - ha detto -. Con CR7 la Juventus sembra irraggiungibile, ma non è detto. Ronaldo fa bene al calcio italiano, mi auguro che anche Suning, appena il financial fair play lo permetterà, faccia un grande colpo. Come Messi, se ci fosse un'operazione del genere i tifosi sarebbero entusiasti".