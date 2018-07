Samp: Defrel è il nuovo attaccante

GENOVA, 23 LUG - Gregoire Defrel è il nuovo attaccante della Sampdoria e già mercoledì potrebbe effettuare le visite mediche. Oggi c'è stato un incontro a pranzo tra i dirigenti blucerchiati, il giocatore e il suo agente per limare i dettagli dell'affare. Defrel arriva in prestito oneroso dalla Roma per 1,5 milioni, più diritto di riscatto fissato a 18. Intanto, a Samp tv ha parlato il nuovo portiere, il brasiliano Rafael: "La Samp ha una bella tradizione con il calcio brasiliano. A Genova hanno giocato campioni come Cerezo, Silas, Doriva e il mio collega Da Costa. Io e Junior Tavares lavoreremo sodo per continuare la strada solcata da chi ci ha preceduto e lasciare il segno".