Pirlo, Cr7 a Juve può fare la differenza

MILANO, 23 LUG - Cristiano Ronaldo ''può portare quel qualcosa in più di quello che può servire alla Juventus'' per vincere la Champions League. Ne è convinto Andrea Pirlo, nuovo talent di Sky Sport, a margine della presentazione dei palinsesti a Milano. ''Sono contento - aggiunge Pirlo - per la Juventus che sia arrivato un grandissimo campione. Non è detto che comprando un giocatore così la Champions tu possa vincerla, ma ti avvicini molto. Ronaldo è un giocatore che sposta gli equilibri e può magari servire alla Juve per vincere questa Champions. È un giocatore forte, farà la differenza e vedere qualcosa di bello''.