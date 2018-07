Roma: attesi stasera Olsen e Malcom

ROMA, 23 LUG - Olsen alla 20:35, Malcom alle 23. La Roma si appresta ad accogliere questa sera all'aeroporto di Ciampino altri due acquisti messi a segno dal ds Monchi. Il primo a sbarcare nella Capitale sarà il portiere svedese del Copenaghen che prenderà il posto tra i pali lasciato libero da Alisson. Subito dopo sarà il turno dell'esterno brasiliano che il dirigente spagnolo ha strappato al Bordeaux. Malcom firmerà un contratto di 5 anni a 2.5 milioni a stagione. Alla Roma costerà circa 37 milioni (la parte fissa intorno ai 32, il resto bonus). Entrambi i giocatori domani svolgeranno le visite mediche nella Capitale e poi firmeranno a Trigoria con Monchi i rispettivi contratti. Ad attenderli quindi un volo per gli Stati Uniti per cominciare la nuova avventura in giallorosso.