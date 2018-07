Valverde deluso, Barca non lo accontenta

ROMA, 23 LUG - Firmare il 'doblete' Liga-Coppa del Re nella scorsa stagione non è servito a Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, per dire la sua sulla campagna trasferimenti del club blaugrana. Il 'Txingurri' solo in parte ha influenzato il mercato estivo e la situazione - secondo quanto scrive il Mundo deportivo - non è destinata a cambiare. Sono lontani i tempi di Pep Guardiola e Luis Enrique, che potevano intromettersi nelle strategie di mercato, influenzandole con le proprie richieste. Oggi, dalle parti del Camp Nou, le decisioni vengono prese negli uffici esecutivi, e indirizzate dal dg Pep Segura, uomo di fiducia del presidente Bartomeu. Valverde, secondo il giornale, non ha gradito il mancato arrivo di Antoine Griezmann e il mancato riscatto di Paulinho, tornato al Guangzhou Evergrande. Ecco perché negli ultimi tempi il tecnico sta insistendo con Willian, tra i suoi preferiti. Se il brasiliano del Chelsea non dovesse arrivare, ancora una volta, Valverde si vedrebbe costretto a fare di necessità virtù.