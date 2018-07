Sarri parte bene, 1-0 Chelsea a Perth

ROMA, 23 LUG - Un gol dell'ex Barcellona Pedro Rodriguez, dopo soli 5' di gioco, ha regalato la prima vittoria a Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, impegnato in amichevole in Australia contro il Perth Glory. Sarri ha subito schierato l'italo-brasiliano Jorginho, playmaker proveniente dal Napoli, al quale ha consegnato le chiavi del centrocampo dei Blues. Sarri ha subito lanciato il modulo 4-3-3, con Jorginho davanti ai centrali difensivi David Luiz ed Ethan Ampadu, mentre Marcos Alonso sulla sinistra ha avuto minori possibilità di produrre le solite percussioni, ideali in uno schieramento difensivo a tre e non a quattro. Nella prima uscita con Sarri in panchina, per il Chelsea si è messo in mostra il 17enne Callum Hudson-Odoi (classe 2000), che ha servito a Pedrito il pallone per il gol-partita.