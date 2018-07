Atletico Madrid atteso in val Pusteria

BOLZANO, 23 LUG - Dopo il calcio d'inizio dato dal club bavarese FC Ingolstadt 04, in ritiro a Brunico nella seconda settimana di luglio, il 24 luglio è la volta del Genoa che fino al 29 luglio soggiornerà a Riscone. Grande attesa anche per l'arrivo del vincitore della Coppa di Germania, l'Eintracht Francoforte che si allenerà dal 29 luglio al 5 agosto a Gais. Il momento clou dell'estate calcistica in val Pusteria è indubbiamente l'arrivo dell'Atletico Madrid il 3 agosto. Per la formazione madrilena, vincitrice dell'Europa League, si tratta del primo ritiro in assoluto nella zona di Brunico, a Riscone.