Reina, io al Chelsea? Solo ipotesi

MILANO, 22 LUG - ''Io al Chelsea? È solo un'ipotesi. Io in questi giorni voglio solo godermi l'inserimento in questo gruppo. A Sarri mando un in bocca al lupo, è un allenatore che mi ha dato moltissimo e sono molto legato a lui''. Pepe Reina, prima di imbarcarsi a Linate con i compagni verso gli Stati Uniti, resta vago sulla possibilità di andare al Chelsea e raggiungere Sarri in Premier League. ''Mi piacerebbe giocare con Higuain al Milan? È un'altra ipotesi. Ho sentito Morata? No, ma siamo amici'', conclude Reina.