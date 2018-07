Reina, io e Donnarumma due numero uno

MILANO, 22 LUG - ''Io e Donnarumma ci sentiamo due numeri uno, siamo in una società importantissima e cercheremo di fare il meglio per far decidere mister Gattuso. Ho un ottimo rapporto con lui e con il suo fratello già da prima, sarà una stagione divertente''. Il nuovo portiere del Milan, Pepe Reina, non è spaventato dal possibile dualismo con Gianluigi Donnarumma. ''Sono contentissimo di essere al Milan - spiega prima di imbarcarsi con i compagni per la tournée americana -, ho grande voglia di iniziare e di inserirmi nel gruppo velocemente. Dobbiamo crescere e migliorare quanto fatto l'anno scorso''.