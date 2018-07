Juve negli States per 4 amichevoli lusso

TORINO, 22 LUG - Quattro amichevoli di lusso, contro avversari di rango, per mettere benzina nei muscoli e allenare la squadra alle fatiche della nuova stagione. Con la tournee negli Stati Uniti, al via domani, entra nel vivo la preparazione estiva della Juventus. Non c'è Cristiano Ronaldo, che si allenerà dal 30 luglio a Torino con gli altri mondiali, e non ci sono Sturaro e Spinazzola, che devono recuperare dai rispettivi infortuni. Con Khedira che si aggregherà alla squadra negli Usa, sono 27 i giocatori convocati da mister Allegri per le due settimane a stelle e strisce. Tutti presenti i nuovi acquisti, da Perin e Caldara a Emre Can e Cancelo, nell'elenco dei bianconeri che domani sorvoleranno l'oceano ci sono anche Szczesny e Benatia, che hanno concluso i Mondiali prima di quanto sperassero. E ci sono anche Rugani e Pjanic, gioielli pregiati sul mercato che fanno gola a tanti club.