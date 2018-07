Samp, 'salta' il crociato di Regini

GENOVA, 22 LUG - Brutte notizie per la Sampdoria. Si annuncia infatti un lunghissimo stop per Vasco Regini. Il difensore ha riportato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro in seguito a un infortunio durante l'amichevole del 21 luglio contro la Feralpi Salò. Il giocatore è stato sottoposto a accertamenti che hanno confermato la diagnosi: nei prossimi giorni il calciatore subirà un intervento chirurgico e poi avvierà il programma di recupero riabilitativo. Il suo ritorno è previsto tra cinque-sei mesi.