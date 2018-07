La Roma partita per la tournée in Usa

FIUMICINO (ROMA, 22 LUG - Tanti selfie e richieste di autografi. E' stata salutata così la Roma da passeggeri e operatori aeroportuali di chiara fede giallorossa, alla partenza questa mattina con un volo charter dall'aeroporto di Fiumicino per la tournée negli Stati Uniti. Giunti nello scalo romano intorno alle 11, i giocatori, non appena scesi dal pullman, davanti al terminal 3, sono stati accolti e salutati da passeggeri e tifosi che non hanno perso l'occasione per scattare foto, girare video e richiedere autografi e selfie. Tra i più gettonati, Totti, Dzeko, De Rossi, Pastore, Fazio, Strootman, Schick e Manolas. Tanta la curiosità di vedere da vicino anche i nuovi arrivi come Kluivert, Cristante, Coric e Bianda. La Roma giocherà tre partite: il 25 luglio a San Diego, in California, con il Tottenham; il 31 a Dallas, in Texas, con il Barcellona e l'ultima, il 7 agosto, con il Real Madrid al MetLife Stadium, nel New Jersey, poco distante da New York. L'8 agosto, il rientro quindi a Roma.