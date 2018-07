Roma: Defrel a un passo da Samp

ROMA, 21 LUG - Inserito in un primo momento da Di Francesco tra i convocati per il tour negli Stati Uniti, Gregoire Defrel non partirà domani e quindi non prenderà parte alla International Champions Cup in cui la Roma affronterà Tottenham, Barcellona e Real Madrid. L'attaccante francese è a un passo dal trasferimento alla Sampdoria ed è stato depennato dalla lista. La trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto (operazione da circa 20 milioni). Chi invece potrebbe raggiungere Di Francesco negli Usa è il brasiliano Malcom. Monchi sta lavorando per chiudere con il Bordeaux che continua a chiedere 40 milioni (il ds spagnolo ha offerto una cifra poco superiore ai 35 milioni bonus compresi). Secondo le ultime indiscrezioni però la fumata bianca potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, con Malcom atteso nella Capitale martedì per sostenere le visite mediche.