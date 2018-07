11 gol in amichevole per il Sassuolo

SASSUOLO (MODENA), 21 LUG - Seconda uscita stagionale sotto la pioggia a Vipiteno per il Sassuolo contro il Real Vicenza. Con i titolari in campo nel primo tempo, la formazione di De Zerbi si è imposta per 11-0 nell'amichevole, con le doppiette di Berardi, Boateng, Babacar e Duncan. Nel pomeriggio il Sassuolo aveva annunciato l'arrivo di Jérémie Boga, centrocampista del '97 arrivato dal Chelsea B a titolo definitivo.