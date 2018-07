Samp, pareggia 1-1 con Feralpi Salò

GENOVA, 21 LUG - Finisce 1-1 tra Sampdoria e Feralpi Salò nel secondo test dei blucerchiati nel ritiro a Ponte di Legno in Alta Valle Camonica. In rete nel primo tempo al 12' Caracciolo su calcio di rigore concesso per fallo di Murru su Parodi, pareggio nella ripresa per la squadra di Marco Giampaolo con Barreto che sfrutta al meglio un assist di Leverbe. Luci e ombre per la Sampdoria piuttosto appesantita per il duro lavoro svolto in queste due settimane in Alta Valle Camonica. Nel primo tempo Giampaolo ha schierato Audero tra i pali, in difesa Ferrari, Colley, Andersen e Murru. A centrocampo Praet, Capezzi e Jankto con Ramirez in appoggio a Quagliarella e Caprari. Meglio la Sampdoria nella ripresa con alcune occasioni importanti, finisce con un pareggio che ha divertito i 1500 tifosi presenti al campo di Temù.