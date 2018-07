Singer, Milan tornerà su giusta strada

MILANO, 21 LUG - "L'elezione di un nuovo Consiglio d'Amministrazione segna un ulteriore passo per riportare il Milan sulla giusta strada". Così Paul Singer, fondatore, Co-CEO e Co-CIO di Elliott Management Corporation, il fondo di investimento che ha preso il controllo del Milan e oggi ha segnato la prima svolta a livello dirigenziale con la nomina del board, all'indomani della riammissione all'Europa League decisa dal Tas. "Elliott è ben attrezzata per fornire stabilità finanziaria e adeguata supervisione, elementi fondamentali per il successo sul campo e un'esperienza di livello mondiale per i tifosi - ha dichiarato Paul Singer in una nota del club dopo l'assemblea e il cda -. Riconosciamo il posto di primo piano che AC Milan occupa nel mondo del calcio e siamo consapevoli della responsabilità che deriva dal possedere una franchigia così storica".