Amichevoli, Milan-Novara 2-0

CARNAGO (VARESE), 20 LUG - Il Milan inaugura la stagione e festeggia la riammissione in Europa con una vittoria, nella prima amichevole a Milanello. La squadra di Gattuso batte il Novara per 2-0: decidono le reti nel primo tempo di Suso (22') su punizione e di Calabria (41'), che finalizza un'elegante azione corale. Gattuso batte sulla continuità: parte con il 4-3-3 con cui ha chiuso la scorsa stagione ma utilizza a sprazzi anche il 3-5-2. Il tecnico non può contare su nessuno dei nuovi acquisti: Strinic e Reina sono ancora in vacanza dopo il Mondiale, Halilovic è fermo per un affaticamento muscolare. In attacco Gattuso schiera titolare Cutrone, ma concede spazio anche a Kalinic, nonostante le voci di mercato che lo indirizzano all'Atletico Madrid.