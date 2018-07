Fabbricini,al voto dopo risposta governo

ROMA, 20 LUG - "Se si voterà con le nuove regole? Dipende da cosa deciderà il governo: se ci dirà che i principi informatori non vanno bene andremo a votare con le vecchie regole. In ogni caso, dopo la risposta del governo verranno indette immediatamente le elezioni: è giusto avere una governace in tempi stretti, ma dobbiamo rispettare le regole". È quanto precisa il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, al termine della riunione odierna con le componenti in via Allegri.