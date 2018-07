Uefa sospende Pallotta per tre mesi

ROMA, 20 LUG - Tre mesi di sospensione per James Pallotta e 19mila euro di multa per la Roma: le ha comminate l'Ufa che ha oggi ufficializzato le decisioni disciplinari in merito alla semifinale di ritorno di Champions Roma-Liverpool. In particolare, il presidente giallorosso è stato sospeso per 3 mesi dall'esercizio delle sue funzioni durante le competizioni Uefa che gli pregiudicherà l'ingresso nell'area tecnica, negli spogliatoi e nel tunnel. Pallotta, che paga per le accese dichiarazioni a fine match ("È imbarazzante che succedano cose di questo genere in Champions", disse lamentando il mancato utilizzo della Var), inoltre, non potrà comunicare né con lo staff tecnico né con i giocatori. Il club invece è stato multato per il lancio di petardi, l'insufficiente organizzazione e le scale bloccate nello stadio.