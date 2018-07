Milan:arrivo Elliot a base decisione Tas

MILANO, 20 LUG - C'e' il passaggio della proprietà a Elliott alla base della decisione del Tas che ha riammesso all'Europa League il Milan. Lo scrivono i tre giudici del tribunale d'arbitrato, sottolineando come "il Collegio ha ritenuto che alcuni elementi rilevanti non fossero stati adeguatamente considerati dall'Adjudicatory Chamber, o che gli stessi non potessero essere adeguatamente considerati al momento dell'emanazione della decisione appellata (il 19 giugno 2018), tra cui, in particolare, l'attuale situazione finanziaria del club, significativamente migliorata in seguito al recente cambio di proprietà dello stesso".