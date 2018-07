Diritti tv, lunedì i pacchetti on line

MILANO, 20 LUG - "In riferimento alle notizie pubblicate oggi sulla stampa, relative ai pacchetti per i diritti audiovisivi non esclusivi della Serie A per il triennio 2018/2021, Lega Serie A rileva la non esattezza di alcuni dati, trapelati da indiscrezioni evidentemente errate, e precisa che i bandi con tutte le indicazioni e le informazioni corrette saranno pubblicati sul proprio sito internet lunedì 23 luglio". E' quanto afferma la Lega Serie A in un comunicato.