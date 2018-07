Assemblea Lega A su diritti tv e sponsor

MILANO, 19 LUG - E' iniziata l'assemblea della Lega Serie A, che dovrà varare il bando per i diritti tv non esclusivi del campionato. All'ordine del giorno ci sono anche la nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza, l'incarico alla società di revisione, e verranno discussi gli accordi di sponsorizzazione per il prossimo triennio. Sono presenti tutti e venti i club: partecipano fra gli altri il presidente della Lazio Claudio Lotito, l'ad dell'Inter Alessandro Antonello e quello della Juventus Beppe Marotta, che ha stoppato e calciato uno dei nuovi palloni della Serie A, fatto inavvertitamente rotolare da un operatore tv nel corridoio della sala stampa. Il Milan è rappresentato da Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer, poiché l'ad Marco Fassone è impegnato nell'udienza davanti al Tas di Losanna.