Un francobollo celebra 120 anni Figc

ROMA, 19 LUG - "Una mattina di marzo del 1898, alcuni pionieri si riunirono in un emporio di Torino e diedero inizio ad una storia grandiosa: la storia della federazione, che ha fatto del calcio lo sport degli italiani". Lo scrive il commissario straordinario Figc Roberto Fabbricini nel bollettino che illustra l'emissione - avvenuta stamattina - di un francobollo che celebra i 120 anni della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il francobollo reca come indicazione di valore la lettera 'B' che indica il porto ordinario di una lettera o cartolina per l'interno (1,10 euro). La vignetta - resa nota oggi da Poste Italiane - è delimitata da due bande orizzontali e riproduce il logo del 120/o anniversario della Federazione. Non è il primo omaggio filatelico per la Figc: nel 1973, in occasione del 75/o anniversario della fondazione vennero infatti emessi due appositi francobolli commemorativi; nel 1990, nell'ambito della serie di francobolli dedicata al Mondiali, il valore da 450 lire riproduceva il logo della Federazione.