Atalanta: Percassi, vogliamo crescere

BERGAMO, 18 LUG - "Abbiamo un programma triennale fatto del rafforzamento del settore giovanile attraverso il potenziamento del Centro sportivo di Zingonia, con due nuovi campi e un nuovo plesso, ma la gloria vera inizia l'anno prossimo col restyling dello stadio, partendo dalla curva Nord". Antonio Percassi si è rivolto così ai tifosi, chiudendo la 15/a Festa della 'Dea', organizzata dalla curva Nord nel parcheggio esterno di Oriocenter. Il presidente del club bergamasco è giunto sul palco a bordo di una betoniera, con un seguito di moto. "Abbiamo giocatori forti, dirigenti capaci e un grandissimo allenatore, ma la vera forza è il nostro pubblico", ha proseguito Percassi. Che, davanti al coro, "vinceremo il tricolore", intonato dagli oltre 10 mila presenti, ha gettato acqua sul fuoco: "Il primo obiettivo sarà sempre la salvezza. Come sempre". Sul maxischermo, proiettato il film della scorsa edizione dell'Europa League. "In Europa ci siamo, per domani... Preghiamo", ha chiosato, alludendo alla sentenza del Tas sul Milan.