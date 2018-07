Udinese: Perica al Frosinone,ecco Machis

UDINE, 18 LUG - Darwin Machis è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo rende noto la società friulana, che fa sapere di avere completato l'iter per il tesseramento dal Granada dell'attaccante venezuelano, di passaporto spagnolo, che si è legato ai colori bianconeri con un contratto di 4 anni. Classe 1993, Machis è approdato al Granada all'inizio della stagione 2012/13. In sei stagioni ha collezionato 156 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 42 gol e servendo 19 assist. Nella passata stagione, in Liga 2, ha realizzato 14 gol in 33 partite. Stipe Perica giocherà invece la prossima stagione con la maglia del Frosinone: l'Udinese ha raggiunto un accordo per la sua cessione a titolo temporaneo per una stagione alla società laziale.