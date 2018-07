Amichevoli: Fiorentina-Verona 2-1

MOENA (TRENTO), 18 LUG - La Fiorentna ha battuto 2-1 il Verona nella terza amichevole: a segno per i viola Simeone al 26' e, prima dell'intervallo, gol di Chiesa. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio a firma di Cissé, poi uscito per infortunio nella ripresa. Per la Fiorentina si è trattato di un test impegnativo, a una settimana dal possibile preliminare di Europa League: al riguardo c'è grande attesa nel clan viola per la sentenza del Tas prevista per domani sul caso-Milan.