Roma-Liverpool,vicina intesa per Alisson

ROMA, 18 LUG - Annunci ufficiali ancora non sono arrivati ma la fumata bianca sembra ormai nell'aria e potrebbe avvenire a stretto giro. La Roma e il Liverpool infatti sono sempre più vicini all'intesa per la cessione di Alisson al club inglese. Dopo aver presentato ieri a Trigoria una prima offerta formale per il portiere brasiliano, i Reds avrebbero rilanciato in queste ore per andare incontro alle richieste del ds giallorosso Monchi. Nella notte i contatti tra le due società sono stati continui e alla fine l'operazione potrebbe chiudersi sulla base di circa 75 milioni di euro (da definire la formula del pagamento ma la parte fissa dovrebbe aggirarsi sui 65 milioni, il resto saranno bonus). Alisson intanto sarebbe tornato nella Capitale in mattinata dopo le vacanze in Sardegna con la famiglia e ora attende novità dal proprio agente per sapere se e quando dovrà partire per l'Inghilterra per sostenere le visite mediche.