Csi, a Roma il "Memorial Jo Cox"

ROMA, 18 LUG - Serata di sport e solidarietà fra le atlete della Nazionale Parlamentari e una Rappresentativa di giornaliste. Le due squadre si sono affrontate a Roma per la 3/a edizione del Trofeo di calcio a 5 "Memorial Jo Cox", dedicato al ricordo della deputata inglese Jo Cox, assassinata due anni fa per le sue idee politiche. Hanno vinto per 4-1 le giornaliste. La partita si è svolta nell'ambito di ESTATE CSI 2018, evento che chiude la stagione sportiva del CSI Roma. "Questo appuntamento -ha detto Daniele Pasquini, presidente Csi Roma- è ormai una tradizione. Una serata per stare insieme e ricordare Jo Cox uccisa per le sue idee politiche. Ma il Memorial non è solo questo: per noi del CSI è fondamentale che quella sportiva resti un'esperienza educativa e di socialità. L'agonismo fa parte dello sport ma non può essere l'unica componente. La nostra visione considera lo sport come un mezzo per stare insieme e ricostruire la comunità delle persone".