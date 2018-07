Milan, prima amichevole con il Novara

MILANO, 16 LUG - Sarà il Novara l'avversario del primo test stagionale del Milan. La squadra di Rino Gattuso venerdì a Milanello alle 17 affronterà infatti in amichevole i piemontesi allenati da William Viali, retrocessi nella scorsa stagione in Serie C. Come fa sapere il Milan, la partita si giocherà a porte chiuse e non è ancora stato deciso se sarà aperta ai media.