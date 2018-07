Mondiali: tv, quasi 11,7 mln per finale

ROMA, 16 LUG - Oltre uno spettatore italiano su due sintonizzato su Francia-Croazia. A seguire la finalissima dei mondiali di calcio 2018 in onda ieri pomeriggio dalle 17 su Canale 5, c'erano 11 milioni 688 mila spettatori. Il match di Mosca risulta la partita più vista dei Mondiali di Russia 2018 Nel prepartita, in onda dalle 16.24 7 milioni 692 mila con il 48,8%. Per i commenti dopo con Balalaika la finale (in onda dalle 19.00) 5 milioni 490 mila pari al 34.29%