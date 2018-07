Francia campione: a Parigi 90 fermi

PARIGI, 16 LUG - Danni e fermi a Parigi a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018. Secondo quanto riferito dal prefetto di polizia, Michel Delpuech, sono 102 le persone controllate dalla polizia e 90 poste in stato di fermo nella notte. In totale, ha aggiunto sono tra "12 e 15 i negozi" danneggiati sugli Champs-Elysées, evacuati ieri intorno alla mezzanotte dopo gi incidenti e i saccheggi inscenati dai 'casseurs' scesi in strada durante la festa parigina. "Vista la folla presente, malgrado derive inaccettabili, si tratta di un bilancio piuttosto moderato", ha commentato Delpuech.