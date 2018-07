Totti: Complimenti Francia...E a Croazia

ROMA, 15 LUG - "Complimenti alla Francia, per la vittoria, e alla Croazia per il gran Mondiale che ha giocato. Una bellissima finale, che ho visto con un po' di amici!". Così, dal proprio account ufficiale di Twitter, Francesco Totti,si congratula con i francesi, accompagnando il messaggio con due foto scattate a Mosca: una lo ritrae con il brasiliano Ronaldinho, l'altra con l'argentino Maradona. Totti vinse il Mondiale nel 2006, a Berlino; Maradona nel 1986, in Messico; Ronaldinho nel 2002 in Giappone-Sudcorea.