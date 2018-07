Pelè a Mbappé, benvenuto giovane bomber

ROMA, 15 LUG - "E' il secondo giovanissimo a segnare un gol in una finale dei Mondiali! Benvenuto nel club, Mbappé: è bello avere un po' di compagnia". Così, in un tweet sul proprio account ufficiale, Pelè dà il benvenuto al francese Mbappé, in gol da Under 20 come lui in Svezia nel 1958 in una finale della Coppa del mondo.