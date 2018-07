Bari: Radrizzani interessato

BARI, 15 LUG - Mancano poche ore al momento della verità nella crisi del Bari, che potrebbe essere messo in sicurezza dall'ingresso di un nuovo socio già impegnato nella gestione di un club della Championship inglese: si tratta dell'imprenditore lombardo Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, da giorni protagonista di un interessamento crescente favorito dal dialogo con l'amministrazione comunale e il sindaco Antonio Decaro. Entro domani alle 18 deve essere completata la procedura di ricapitalizzazione del club per tre milioni, indispensabili per il completamento delle pratiche di iscrizione al campionato di serie B (la Covisoc al momento ha riscontrato il mancato rispetto del regolamento per accedere al torneo cadetto).