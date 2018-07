Mondìali: Lloris, non è ancora fatta

MOSCA, 14 LUG - "Siamo ancora lontani dall'aver vinto la coppa. Domani affronteremo un avversario di grande qualità che ha le nostre stesse chance di vincere". Lo ha detto il capitano della Francia,HHugo Lloris, alla vigilia della finale dei Mondiali contro la Croazia. "Le qualità mentali e fisiche dimostrate dai croati sono incredibili", ha detto Lloris, aggiungendo che la partita di domani potrebbe essere la più importante della sua carriera. "La squadra è tranquilla - ha dichiarato - non so se abbiamo pienamente realizzato quanto siamo andati lontano. Contiamo sulla volontà interiore che ci guida dall'inizio, che ci ha dato la forza di affrontare tutte le sfide sul nostro cammino". "L'Europeo 2016? Per chi era presente è stata una sconfitta difficile da digerire - ha detto - Non sapevamo se avremmo avuto un'altra opportunità di rappresentare il nostro paese. Domani avremo l'occasione di giocare una finale di Coppa del Mondo e dobbiamo dare tutto".